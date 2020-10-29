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القبلة

«مفكر أردنى»: شيخ الأزهر بين فضل رسول الله على الإنسانية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:14 م
ربيع العايدي
ربيع العايدي
كتب : عمرو رشدى
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قال الدكتور ربيع العايدي، الداعية الإسلامي والمفكر الأردني، إن العالم كله استمع بالأمس إلى كلمة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والتي جاءت بوقت حرج يعاني فيه العالم الإسلامي من مشاكل كثيرة في الداخل والخارج، حيث بين شيخ الأزهر في كلمته فضل رسول الله على الإنسانية في نشر العدل والمساواة.

وتابع: نبه شيخ الأزهر إلى ما يحاك للمسلمين من وصمهم بالإرهاب للتضيق عليهم في العالم ولكي يغفلوا عن قضاياهم المصيرية في طلب التنمية والحرية وتحسين معيشتهم، لقد استطاع شيخ الأزهر أن يكون كعادته في خطابه عقلانيًا وحكيمًا، فقد رفض وأدان بشكل واضح ما أقدم عليه الطالب من قتل الأستاذ في فرنسا.

وأوضح العايدي، أن شيخ الأزهر بالمقابل رفض الإساءة للرموز الدينية، إذ أن حرية التعبير لا تبرر لأحد التعدي والاستهزاء وشتم الآخرين، مضيفًا أن مما أثلج صدور المسلمين أن خطاب الأمام الأكبر لم يكن خطابًا مجردًا من مشاريع مهمة، فقد أطلق منصة للتعريف بسيدنا محمد وبعدة لغات.

وقال: على العالم الإسلامي أن يحذر من الانجرار إلى حرب مفتوحة مع الأوروبيين تزيد من الاحتقان للتتحول إلى فتنة دينية يذكيها «خفافيش الظلام» يريدون منها التضييق على المسلمين في أوروبا، فعلى المسلمين وخاصة في الغرب أن يكونوا أكثر حكمة واحتكامًا إلى القضاء والقانون.

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