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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

27 قتيلا في اشتباكات مسلحة بإثيوبيا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:55 م
اشتباكات مسلحة بإثيوبيا
اشتباكات مسلحة بإثيوبيا
وكالات
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قالت الحكومة الإثيوبية يوم الخميس، إن 27 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين ولايتين تشهدان نزاعا على الحدود منذ فترة في وقت تواجه فيه البلاد أعمال عنف عرقي متزايدة.

وأضافت الحكومة في بيان أن القتلى سقطوا "بسبب صراعات على حدود المنطقة الصومالية وعفر".

واشتبكت فصائل مسلحة من الولايتين الواقعتين بشرق البلاد من قبل بسبب حدودهما المتنازع عليها.

وأكد علي بيديل، المتحدث باسم المنطقة الصومالية، سقوط قتلى، واتهم المسلحين في عفر بالمسؤولية عن ذلك.

وقال لرويترز: "ميليشيا محلية من عفر مسؤولة عن أعمال القتل".

ولم يرد متحدث باسم عفر على طلب رويترز للتعقيب.

وكانت الحكومة الاتحادية قد أعادت رسم الحدود بين الولايتين في عام 2014 ونقلت ثلاث بلدات صغيرة إلى عفر، لكن المنطقة الصومالية تريد استعادتها منذ ذلك الحين.

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