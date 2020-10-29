زينب غريب تتألق بالأحمر في مهرجان الجونة

تألقت الفنانة الشابة زينب غريب، نجمة "بـ100 وش"، على الريد كاربت في اليوم السابع لمهرجان الجونة بفستان أحمر.وعلى مدار الأيام الماضية من مهرجان الجونة السينمائى، أثارت الفنانة الشابة زينب غريب حالة من الجدل بسبب إطلالتها المختلفة والمثيرة.وارتدت زينب في حفل الافتتاح فستانًا أرجوانيًا غير تقليدي، وفي اليوم التالي ارتدت جاكيت أسود مفتوحًا من الصدر، وبنطلون شفافا من اللون البنفسجي، وتزينت بحقيبة على الوسط من الجلد الأسود، مع تصفيف شعر غجري وقليل من المكياج.زينب غريب حققت نجاحًا من خلال دورها بمسلسل «بـ100 وش»، الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة الفنانة نيللي كريم، والفنان آسر ياسين، ومصطفى درويش، إسلام إبراهيم، علا رشدي، من إخراج كاملة أبوذكري.