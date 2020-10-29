هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

قتل 3 أشخاص وجرح آخرون، الخميس، في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا على يد شخص يحمل سكينًا وجرى اعتقاله.

وقال رئيس بلدية نيس، كريستيان أستروزي، إنه وقع "هجوم إرهابي في قلب كنيسة نوتردام".

وأضاف أن أحد الضحايا المسنين، الذين جاءوا للصلاة "قطع رأسه"، وأطلقت النار على مشتبه به، ثم اعتقل بعد ذلك بوقت قصير.

وتحدث أستروزي عما وصفه بـ"الفاشية الإسلامية"، وقال إن المشتبه به "ظل يكرر الله أكبر".