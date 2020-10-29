السعودية تدين الهجوم الإرهابى فى مدينة نيس الفرنسية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وجددت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء السعودية- اليوم الخميس، التأكيد على رفض المملكة القاطع مثل هذه الأعمال المتطرفة التي تتنافى مع جميع الديانات والمعتقدات الإنسانية والفطرة الإنسانية السليمة، مشددة على أهمية نبذ الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.كما أعربت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الفرنسي، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.