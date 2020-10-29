رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

أثار رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، خاصة بعد هزيمة الفريق أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.ويحاول رمضان صبحي، الوافد الجديد لفريق بيراميدز من هدرسفيلد الإنجليزي، تجميل صورته لدى جماهير الأهلي، والتأكيد على أنه رحل عن القلعة الحمراء لأسباب مختلفة، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل.انتقل رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز بعقد لمدة 5 سنوات، في صفقة بلغت من 4 إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني، كما تم الاتفاق بحصوله على 40 مليون جنيه مصري راتبًا سنويًا، ليحصل في الإجمالي على راتب قدره 200 مليون جنيه.ويقدم لكم «الدستور» أبرز التصريحات المتناقضة التي أدلى بها رمضان صبحي في وقت سابق كالآتي: