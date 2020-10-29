بمناسبة «أكتوبر الوردي».. «قومي المرأة» ينظم برنامج توعية بسرطان الثدي
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:35 م
محمد الشريفطباعة
ينظم المجلس القومي للمرأة، برنامجا توعويا بعنوان "رحلة أمل"، عن طريق البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، غدا الجمعة من الساعة 6-8:30 مساءً، يتحدث خلاله نخبة من الأطباء المتخصصين حول ما تمر به المرأة المصابة بسرطان الثدي بدءا من اكتشاف المرض حتى تمام الشفاء.
يشارك في البرنامج كل من الدكتورة أحلام حنفي، عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الصحة بالمجلس، والدكتور عمرو أبواليزيد، مدير برنامج الطب النسائي الوظيفي لتأهيل مرضى السرطان، والدكتورة منى رضا، أستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس، والدكتورة شيرين غالب، أستاذ طب شرعي وسموم بكلية الطب جامعة القاهره وبني سويف نقيب أطباء القاهرة، والدكتور أحمد حسن عبدالعزيز، استشاري علاج الأورام جامعة عين شمس ومنسق البرنامج الرئاسي لسرطان الثدي، والدكتور عمرو شريف عمر، مدير برنامج وقاية للكشف المبكر، دكتور أحمد البسطويسي، أستاذ طب الأورام وأورام الدم جامعة القاهرة، مدير مركز الأبحاث بالمعهد القومي للأورام، والدكتورة مروة فايز، استشاري التغذية العلاجية لمرضى الأورام، يدير البرنامج الدكتورة شيرين مهدي، استشاري ومدير وحدة الطب النووي والغدة الدرقية مركز أورام معهد ناصر، وعضو لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة.
وأكدت الدكتورة أحلام حنفي، عضو المجلس، أن البرنامج التوعوي يأتي بمناسبة شهر "أكتوبر الوردي"، وهو الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي، وفي ضوء حرص المجلس القومي للمرأة على صحة المرأة والعمل على رفع الوعي لديها بكل ما يحافظ على صحتها وسلامتها، لكونها هي أساس الأسرة وصحتها من صحة الأسرة ككل، مشيرة أن البرنامج يتضمن التعريف بمسببات السرطان وأهمية الاكتشاف المبكر للسرطان، والحفاظ على نفسية المرأة بالإضافة إلى دور الجراحة والجراحة التكميلية وأحدث طرق العلاج ودور التغذية العلاجية من بداية الرحلة حتى نهايتها.
جدير بالذكر أنه يتم استقبال كافة تعليقات المتابعين وأسئلتهم الخاصة بمرض سرطان الثدي على صفحة المجلس القومي للمرأة https:www.facebook.comncwegyptpage، حيث سيتم الإجابة على الأسئلة والاستفسارات خلال البث المباشر.
يشارك في البرنامج كل من الدكتورة أحلام حنفي، عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الصحة بالمجلس، والدكتور عمرو أبواليزيد، مدير برنامج الطب النسائي الوظيفي لتأهيل مرضى السرطان، والدكتورة منى رضا، أستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس، والدكتورة شيرين غالب، أستاذ طب شرعي وسموم بكلية الطب جامعة القاهره وبني سويف نقيب أطباء القاهرة، والدكتور أحمد حسن عبدالعزيز، استشاري علاج الأورام جامعة عين شمس ومنسق البرنامج الرئاسي لسرطان الثدي، والدكتور عمرو شريف عمر، مدير برنامج وقاية للكشف المبكر، دكتور أحمد البسطويسي، أستاذ طب الأورام وأورام الدم جامعة القاهرة، مدير مركز الأبحاث بالمعهد القومي للأورام، والدكتورة مروة فايز، استشاري التغذية العلاجية لمرضى الأورام، يدير البرنامج الدكتورة شيرين مهدي، استشاري ومدير وحدة الطب النووي والغدة الدرقية مركز أورام معهد ناصر، وعضو لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة.
وأكدت الدكتورة أحلام حنفي، عضو المجلس، أن البرنامج التوعوي يأتي بمناسبة شهر "أكتوبر الوردي"، وهو الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي، وفي ضوء حرص المجلس القومي للمرأة على صحة المرأة والعمل على رفع الوعي لديها بكل ما يحافظ على صحتها وسلامتها، لكونها هي أساس الأسرة وصحتها من صحة الأسرة ككل، مشيرة أن البرنامج يتضمن التعريف بمسببات السرطان وأهمية الاكتشاف المبكر للسرطان، والحفاظ على نفسية المرأة بالإضافة إلى دور الجراحة والجراحة التكميلية وأحدث طرق العلاج ودور التغذية العلاجية من بداية الرحلة حتى نهايتها.
جدير بالذكر أنه يتم استقبال كافة تعليقات المتابعين وأسئلتهم الخاصة بمرض سرطان الثدي على صفحة المجلس القومي للمرأة https:www.facebook.comncwegyptpage، حيث سيتم الإجابة على الأسئلة والاستفسارات خلال البث المباشر.