عمرو دياب يطرح «الجو جميل»

أطلق عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل" عبر تطبيق "أنغامي" بعد أيام قليلة من تصدر البرومو الترويجي لها "تريند" الأكثر رواجًا على موقع الفيديوهات "يوتيوب" خلال الأيام الماضية.أغينة "الجو جميل" تسجل تعاونًا جديدًا للهضبة مع الشباب، حيث يشارك فيها مع الشاعر الغنائي محمد القياتي الذي كتب كلماتها، وأسند ألحان الأغنية لمحمد يحيى، والتوزيع لأحمد عادل، والميكس والديجيتال ماستر لأمير محروس.وتأتي الأغنية بعد أيام قليلة من طرح عمرو دياب دويتو "أهي أهي" مع المطربة اليونانية إيريني بابادوبلو، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.تقول كلمات أغنية الهضبة الجديدة "وسط الليل واللمة، ببقى في حالة روقان لما بقرب ليك، لما بشوفك بنسى الدنيا، وبجري عليك، ياللي مخلي سهرنا جميل والجو جميل عشان أنت جميل، كملت الحتة الناقصة، مرة بضحكة ومرة برقصة وقولنا كلام".