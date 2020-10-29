رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«لوك» جديد لمحمد ممدوح فى «تقاطع طرق»

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:05 م
محمد ممدوح
محمد ممدوح
محمد قدري
طباعة
يصور طاقم عمل مسلسل «تقاطع طرق»، من بطولة النجمة منى زكي ومحمد ممدوح، المشاهد الأخيرة من المسلسل، حيث إنه من المتوقع أن ينتهوا من العمل خلال أسبوعين من الآن للعرض خلال رمضان القادم، بعد أن خرج من الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

ويقف النجم محمد ممدوح في البطولة أمام منى زكي، حيث يظهر بـ"لوك" وشكل مختلف تمامًا خلال الأحداث، من خلال وزن زائد قليلًا، و"دوجلاس" يقدمه بشكل جديد في الأحداث، وننشر صورة الشكل الذي سيظهر عليه في المسلسل خلال رمضان القادم.

ومسلسل "تقاطع طرق"، يشارك في بطولته محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجي، مايان السيد، وحنان يوسف، وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

الصحة العالمية تحذر المصريين من زيادة إصابات كورونا: إنهم يتجاهلون الفيروس

منحنى خطير.. «الصحة العالمية» عن تسجيل 3 ملايين إصابة بكورونا فى الشرق الأوسط

الصور

image description

أسيوط تناقش تطوير المستشفيات المركزية

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

الأكثر قراءة

الصحة العالمية تحذر المصريين من زيادة إصابات كورونا: إنهم يتجاهلون الفيروس

منحنى خطير.. «الصحة العالمية» عن تسجيل 3 ملايين إصابة بكورونا فى الشرق الأوسط

مقتل شخص وإصابة آخرين فى «هجوم سكين» بفرنسا.. والسلطات: إرهابى

قطع رأس امرأة فى «هجوم نيس».. ومنفذ العملية بالمستشفى

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

نجل الفنانة عايدة عبدالعزيز: مصابة بألزهايمر ومحدش بيسأل عليها

منوعات

هولندا تعدم 35700 دجاجة بعد رصد سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

علماء يكتشفون شعابا مرجانية ضخمة قبالة الساحل الشمالي لأستراليا

أكبر معرض للسياحة ينظّم نسخة 2021 عبر الإنترنت

فاينانشيال تايمز: تحور جديد لكورونا سبب الحالات المكتشفة حديثًا

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
صفوت البياضي
مصر باقية.. وهُم زائلون
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «1»
خالد عكاشة
فى ظلال اصطياد الرجل الثانى لتنظيم القاعدة
المزيد

الثقافة

المخرج برهان حنفي: «رسول الإنسانية» يرد على إساءات الغرب

عبد الدايم: مهرجان الموسيقى العربية تتويج لجهود الدولة فى رسالة الإبداع

«ثقافة المنيا» تحتفل بالمولد النبوي مع انتصارات أكتوبر (صور)

«الزجاج في دمي وروايات أخرى» لـ محمود عوض.. جديد سلسلة مختارات