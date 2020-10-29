«لوك» جديد لمحمد ممدوح فى «تقاطع طرق»

يصور طاقم عمل مسلسل «تقاطع طرق»، من بطولة النجمة منى زكي ومحمد ممدوح، المشاهد الأخيرة من المسلسل، حيث إنه من المتوقع أن ينتهوا من العمل خلال أسبوعين من الآن للعرض خلال رمضان القادم، بعد أن خرج من الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.ويقف النجم محمد ممدوح في البطولة أمام منى زكي، حيث يظهر بـ"لوك" وشكل مختلف تمامًا خلال الأحداث، من خلال وزن زائد قليلًا، و"دوجلاس" يقدمه بشكل جديد في الأحداث، وننشر صورة الشكل الذي سيظهر عليه في المسلسل خلال رمضان القادم.ومسلسل "تقاطع طرق"، يشارك في بطولته محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجي، مايان السيد، وحنان يوسف، وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن.