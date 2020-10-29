الهند تتخطى الـ8 ملايين إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، عن تخطي عدد المصابين بالفيروس المستجد، 8 ملايين مصاب حتى الآن.جاء ذلك في الوقت الذي يعترض الكثير من المواطنين على الإغلاق الجزئي والكلي في العديد من الدول الأوروبية، بعدما قررت السلطات فرض تدابير إغلاق جزئي لمواجهة الطفرة الثانية من جائحة كورونا.وتعتبر الهند ثاني دولة في العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس خلف الولايات المتحدة التي سجلت لغاية اليوم 9.1 مليون إصابة.لكن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الفتّاك في الهند والبالغ 120 ألفًا هو أقل بكثير بالمقارنة مع نظيره في الولايات المتّحدة التي سجّلت لغاية اليوم أكثر من 230 ألف حالة وفاة.وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد المصابين بكورونا في بلد الـ1.3 مليار نسمة بلغ حتى الخميس 8.040.203 مصابين توفي منهم 120.527 شخصًا.وعلى الرغم من أن الهند سجلت في الأيام الأخيرة تباطؤًا في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، إلا أن السلطات تستعد لموجة وبائية بعد "ديوالي، المهرجان الديني الأضخم في البلاد والذي يصادف هذا العام في 14 نوفمبر ويتزامن مع بداية فصل الشتاء.وبالتزامن مع فصل الشتاء تستعد فرنسا وألمانيا إلى العودة إلى الإغلاق الجزئي، وسط تخوف من استمرار تفشي الوباء بوتيرته حتى الشتاء، ما يهدد بأيام حزينة، لاسيما خلال موسم الأعياد المقبلة في الغرب.