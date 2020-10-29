رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تعلن حظر التجوال وتعليق الدراسة لمواجهة كورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:18 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلنت الحكومة التونسية عددًا من القرارات بعدما اجتمعت مع الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، واستمعت إلى عرض تقدم به كل من أعضاء اللجنة العلمية ووزراء الاقتصاد والتربية والتعليم العالي والشئون الاجتماعية.

وأكدت الحكومة التونسية، في بيان اليوم الخميس، أنه بعد التداول ونظرًا لدقة الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وتحسبًا لمزيد من تدهور الأوضاع على مختلف المستويات، خاصة أمام ارتفاع نسق العدوى بفيروس كورونا المستجد، ومحافظة على تماسك المنظومة الصحية-فقد قرر رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، دعوة كافة الولاة لإعلان حظر التجوال بكافة الجهات، وذلك من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة الثامنة ليلًا إلى الساعة الخامسة صباحًا، ويومي السبت والأحد من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا.

كما تقرر منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية التي يمكن تبريرها والطلبة، وغلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً، مع احترام طاقة الاستيعاب المحددة بـ30% في الفضاءات المغلقة و50% في الفضاءات المفتوحة، وتنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة على مستوى كافة المعتمديات، والغلق الفوري لكل من يخالف هذه الإجراءات.

وأضاف البيان أنه تم تعليق العمل بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد، بداية من الأربعاء 28 أكتوبر بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى يوم الأحد 8 نوفمبر، وتخصص هذه العطلة لتعقيم كافة المؤسسات التربوية، إلى جانب اعتماد نظام التواصل عن بُعد في الجامعات العامة والخاصة لمدة أسبوعين، مع وضع الإمكانيات اللوجستية للجامعات على ذمة الطلبة الذين لا تتوفر لديهم التجهيزات الضرورية مع عدم غلق المبيت في الجامعات.

وتقرر كذلك منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها، انطلاقًا من يوم الجمعة 30 أكتوبر وحتى الأحد 15 نوفمبر المقبل، ومنع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العامة باستثناء وسائل النقل، وتعليق ارتياد دور العبادة إلى 15 نوفمبر، ومواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي إلى 15 نوفمبر، واستثناء كل المشتريات المتعلقة بمجابهة "كورونا" من الأمر المنظم للصفقات العمومية، وتكليف لجنة خاصة بوزارة الدفاع الوطني يرأسها المدير العام للصحة العسكرية بالإشراف على هذا الملف، وأخيرًا التشديد على ضرورة الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات، والتأكيد على مواصلة الإجراءات الردعية لكل المخالفين.

موضوعات متعلقة

مقتل شخص وإصابة آخرين فى «هجوم سكين» بفرنسا.. والسلطات: إرهابى

رسميا.. تأجيل مباراتي الزمالك والرجاء والنهائي الأفريقي

«بفستان أحمر».. رقصة جديدة لـ«لوردينا» مع حمو بيكا وعمر كمال

منحنى خطير.. «الصحة العالمية» عن تسجيل 3 ملايين إصابة بكورونا فى الشرق الأوسط

الصور

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

image description

أسيوط تناقش تطوير المستشفيات المركزية

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

الأكثر قراءة

تونس تعلن حظر التجوال وتعليق الدراسة لمواجهة كورونا

رسميا.. تأجيل مباراتي الزمالك والرجاء والنهائي الأفريقي

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ونهائي أفريقيا لأجل غير مسمى

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

فاينانشيال تايمز: تحور جديد لكورونا سبب الحالات المكتشفة حديثًًا

أكبر معرض للسياحة ينظّم نسخة 2021 عبر الإنترنت

العثور على 59 جثة في مقابر سرية بالمكسيك

علماء يكتشفون شعابًا مرجانية ضخمة قبالة الساحل الشمالي لأستراليا

أيام زمان

«سمك بوري وحلوى»..كيف احتفل الفاطميون بالموالد؟

ترك شقيقه ليدفن «الدنجوان».. حكاية عم دونجل مع جنازة رشدى أباظة

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا
د. محمد عفيفي
أقباط ومسلمون.. المشترك الشعبى «٢-2»
جمال طه
المشكلة الليبية بين جهود التسوية وتحدى أمراء الحرب
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
المزيد

الثقافة

عبدالدايم: مهرجان الموسيقى العربية تتويج لجهود الدولة فى رسالة الإبداع

المجلس الأعلى للثقافة يحتفى بإسبانيا ضمن «علاقات ثقافية»

«ثقافة المنيا» تحتفل بالمولد النبوي مع انتصارات أكتوبر (صور)

حلمي التوني يحتفل بالمولد النبوي بريشته: «كل عام وإحنا بخير»