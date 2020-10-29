محافظ الوادى الجديد يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة الفرافرة

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خرائط المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفرافرة بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على قيد الارتفاع المسموح به، وذلك بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والمهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.وأكد محافظ الوادي الجديد أن اعتماد المخطط يعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في إطار الرؤية المستقبلية للمدينة، كما يساهم في تنظيم أعمال البناء ووضع الاشتراطات البنائية التي تساهم في استخراج تراخيص البناء، والحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي.كما وجه الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية علي تعاونها لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت لجميع مراكز المحافظة.