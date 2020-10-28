رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفيرة كولومبيا بالقاهرة تشيد بتفرد الآثار المصرية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:22 م
أنا ميلينا مونيوس
أنا ميلينا مونيوس
أ ش أ
طباعة
أشادت سفيرة كولومبيا بالقاهرة وسيدة كولومبيا الأولى سابقا أنا ميلينا مونيوس، بعظمة الآثار المصرية وتفردها وجمال مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط.

ووعدت السفيرة الكولومبية بالعودة إلى الإسكندرية وزيارتها مرة أخرى وذلك عقب جولتها في حدائق المنتزه وعدد من مواقعها الأثرية، مشددة على إعجابها بكشك الشاي الملكي والصوبة الملكية.

من ناحيته، أكد محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية واليهودية والقبطية بالإسكندرية والساحل الشمالي، حرص السفيرة الكولومبية على زيارة المواقع الأثرية بحدائق المنتزة والتقاط الصور التذكارية، حيث أكدت رغبتها في القدوم إلى الإسكندرية مرة أخرى والاستمتاع بها وبما تضمه من مواقع متميزة وخلابة.

ورافق متولي السفيرة الكولومبية خلال جولتها بحدائق المنتزة وقدم شرحا وافيا عن تاريخ المواقع الأثرية التي قاموا بزيارتها؛ ومنها كشك الشاي الملكي الذي يعد من الآثار المميزة التي ترجع إلى عصر أسرة محمد على.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنقاذ الطاقم المصري للسفينة العالقة بين الصخور في ليبيا

تنتهى آخر نوفمبر.. مد فترة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء

تفاصيل نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2020

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستصمم للتصحيح دون تدخل بشري

الصور

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

image description

حريق ضخم فى عقار به مواد طلاء بدمياط

الأكثر قراءة

موقف أحمد فتحي من المشاركة في نهائي أفريقيا بعد مد فترة القيد

الحكومة توافق على خطة تصنيع وتجميع مشتقات البلازما

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

أنوشكا: لا أشارك لمجرد التواجد.. والغناء ليس فى أفضل أحواله

منوعات

4 كلاب مدربة للكشف عن كورونا تفوز بجائزة «البطل» الفنلندية

5 أعراض قد تتنبأ بحالة طويلة الأمد لـ كورونا

الأقمشة الذكية تدخل على خط المواجهة مع كورونا

منتجات تحمي من فيروس كورونا

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
صفوت البياضي
مصر باقية.. وهُم زائلون
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «1»
خالد عكاشة
فى ظلال اصطياد الرجل الثانى لتنظيم القاعدة
المزيد

الثقافة

«الأبد هو الآن».. معرض فنى تحتضنه منطقة الهرم لـ«فنون مصر»

«الحكاية الشعبية العراقية».. جديد دار الشئون الثقافية

«لن أتسبب في حلها».. حين رفض طه حسين أن يكون نقيبًا للصحفيين

افتتاح معرض «حليم يعقوب» بقاعة أبونتو