سفيرة كولومبيا بالقاهرة تشيد بتفرد الآثار المصرية

أشادت سفيرة كولومبيا بالقاهرة وسيدة كولومبيا الأولى سابقا أنا ميلينا مونيوس، بعظمة الآثار المصرية وتفردها وجمال مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط.ووعدت السفيرة الكولومبية بالعودة إلى الإسكندرية وزيارتها مرة أخرى وذلك عقب جولتها في حدائق المنتزه وعدد من مواقعها الأثرية، مشددة على إعجابها بكشك الشاي الملكي والصوبة الملكية.من ناحيته، أكد محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية واليهودية والقبطية بالإسكندرية والساحل الشمالي، حرص السفيرة الكولومبية على زيارة المواقع الأثرية بحدائق المنتزة والتقاط الصور التذكارية، حيث أكدت رغبتها في القدوم إلى الإسكندرية مرة أخرى والاستمتاع بها وبما تضمه من مواقع متميزة وخلابة.ورافق متولي السفيرة الكولومبية خلال جولتها بحدائق المنتزة وقدم شرحا وافيا عن تاريخ المواقع الأثرية التي قاموا بزيارتها؛ ومنها كشك الشاي الملكي الذي يعد من الآثار المميزة التي ترجع إلى عصر أسرة محمد على.