تونس تدين حملة تقودها بعض الجهات لاستفزاز مشاعر المسلمين

أعربت تونس، اليوم الأربعاء، عن استيائها العميق من الحملة التي تقودها بعض الجهات باسم حرية التعبير، والتي تستفز مشاعر ومقدسات المسلمين وتمس بالرسول الأعظم سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.وجاء في نص بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية: "تعرب تونس عن استنكارها ورفضها هذه الممارسات التي من شأنها أن تغذي نزعة التطرف والإرهاب، فإنها تدعو إلى النأي بالمقدسات عن الصراعات السياسية والأيديولوجية، وتكريس قيم التسامح والحوار بين الشعوب".