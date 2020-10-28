بعد تصدره التريند.. معلومات عن مرض البهاق

علامات الإصابة

أسباب الإصابة

حالة من الجدل أحدثتها حكاية بعنوان "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" التي تتحدث عن مرض البهاق، وتنمر الناس على المصابين به، بزعم أن يشوه جمال الفتاة، وسامة الرجل.يُعد البهاق مرضًا يسبب فقدان لون الجلد في شكل بقع، لا يمكن التنبؤ بشدة ومعدل فقدان اللون الناتج عن البهاق، قد يؤثر على الجلد في جزء من الجسم، أيضًا على الشعر وداخل الفم.وتساءل كثيرون عن البهاق، وسبب الإصابة، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه، حسب منظمة الصحة العالمية:-- الفقدان الرقعي للون الجلد.-الظهور المبكر للشعر الأبيض أو الرمادي على فروة الرأس أو رموش العين أو الحاجبين أو اللحية.-فقدان اللون في الأنسجة التي تغطي الأجزاء الداخلية للفم والأنف.-فقدان أو تغير في لون الطبقة الداخلية للعين.-يمكن أن يظهر في أي مرحلة عمرية، لكن غالبا قبل سن الـ 20.-يحدث البهاق عندما تموت الخلايا المنتجة للصبغة (الخلايا الميلانينية).- توقف الخلايا المنتجة للصبغة عن إنتاج الميلانين التي تعطي اللون لبشرتك وشعرك وعينيك.-تصبح الأجزاء المعنية من البشرة أفتح لونًا أو بيضاء.-لا يعرف الأطباء السبب في أن الخلايا تتعطل أو تموت. قد تكون ذات صلة بالآتي:-اضطراب يتضمن هجوم نظامك المناعي على الخلايا الميلانينية في البشرة وتدميرهاالتاريخ العائلي (بالوراثة).حدث مسبب، مثل حرق الشمس أو التوتر أو التعرض للكيماويات الصناعية.