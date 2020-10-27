السيسى يشهد احتفال «الأوقاف» بذكرى المولد النبوى.. غدًا

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صباح غدٍ الأربعاء، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية كل من: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والوزراء وكبار رجال الدولة، وممثلين عن الكنيسة ولفيف من الشخصيات الوطنية والتنفيذية والدينية وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة وقيادات الأزهر والأوقاف وعدد من الأئمة والواعظات من مختلف المحافظات.ويكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال، عددًا من الشخصيات ممن أثروا الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم فى تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوى.ويوجه الرئيس كلمة للأمة بهذه المناسبة، تسبقها كلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بهذه المناسبة حول مآثر الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم الاستفادة بها وترجمتها فى حياتنا اليومية لنهضة الأمة الإسلامية، وكلمة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة حول جهود الوزارة لتجديد الخطاب الديني والدعوى وتدريب الأئمة والواعظات ونشر الوعي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف من خلال التعاون مع مختلف الوزارات وبإصدار العديد من المؤلفات الثقافية والدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام.