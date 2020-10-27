إطلالة محمد زيدان وزوجته فى اليوم الخامس للجونة (صور)

ظهر لاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان وزوجته على السجادة الحمراء في اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.ونسقت زوجة اللاعب زيدان إطلالتها بفستان أسود لامع مع إكسسوارات، عبارة عن خواتم بيديها مع حلق، بينما اللاعب ظهر ببدلة سوداء.وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما بالرغم من انتشار فيروس كورونا، تحت شعار «الإنسان والحلم» وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر.ويتنافس فى المهرجان 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة.