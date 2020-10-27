محافظ دمياط تبحث تخفيف أعباء كورونا عن مستأجرى رأس البر

التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن مستأجري بعض المواقع التي كانت مطروحة بالمزاد العلني بمدينة رأس البر، حيث حضر اللقاء المستشار هيثم غندور، المستشار القانونى للمحافظة، واللواء عماد حمدى، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ،ووليد الشهاوى، وعلى البيومى، نائبي رئيس الوحدة المحلية بالمدينة، والدكتور علي كامل، مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام.واستمعت المحافظ إلى كل المقترحات والمطالب التي تقدم بها المستأجرون لتخفيف الأعباء الاقتصادية والأضرار التي لحقت بالقطاع السياحى جراء أزمة كورونا.وأكدت محافظ دمياط أنه ستتم دراسة كل المقترحات لبحث آليات وضع حلول مناسبة لتلك الأزمة التي أثرت بالسلب على نظام تشغيل تلك المواقع وتحقيق مطالبهم بما لا يخالف القوانين واللوائح المُنظمة لذلك، مشيرة إلى حرص الدولة بأجهزتها المختلفة على دعم العاملين بهذا القطاع والتخفيف عن كاهلهم والذى بدأ واضحًا بالقرارات التعويضية والخطوات التى تم اتخاذها خلال الشهور الماضية لتخفيف الآثار السلبية التي أثرت هذا القطاع بعد تفشى فيروس كورونا المستجد.