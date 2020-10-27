مصر تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

عُقد اليوم اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا، وبرئاسة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول سد النهضة.وأكدت مصر خلال الاجتماع أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.وانتهى الاجتماع إلى قرار بأن يوجّه الجانب السوداني الشقيق، بوصفه الدولة التي تتولي الرئاسة الدورية لاجتماعات الدول الثلاث، الدعوة لعقد اجتماعات تمتد لمدة أسبوع بهدف استكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة، وكانت الدول الثلاث قد بدأت في إعداده خلال جولة المفاوضات الأخيرة، من أجل التشاور حول السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة.