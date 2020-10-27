عرض طالبة تزوجت عرفيًا من سائق وحملت سفاحًا بحلوان على الطب الشرعي

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، عرض طالبة على الطب الشرعي؛ لإثبات واقعة حملها سفاحًا من سائق «توك توك»، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.واستمعت النيابة إلى أقوال الطالبة التي أكدت أنها في الصف الثالث الثانوي وتزوجت من المتهم عرفيا عقب قصة حب منذ ثلاث سنوات حيث كان يعرض عليها التوصيل يوميًا للمنزل، حتى طلب منها الزواج عرفيا منذ عام ونصف؛ لعدم إتمامها السن القانونية.وقالت الطالبة: «كتبنا ورقة بيننا حتى سرقها مني ومنذ ذلك أحاول الإجهاض، إلا أنني أصبت بنزيف ما تسبب في كشف الواقعة».واتهمت أسرة الطالبة السائق بخداع الطفلة وهتك عرضها والحمل سفاحا منها، وابتزازها، وذلك عقب عثورهم على أدوية إجهاض في حمام المنزل.