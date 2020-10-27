آلاف الصوفيين ينظمون سلسلة بشرية اعتراضًا على إهانة فرنسا لـ«رسول الإنسانية»

نظم أتباع الطرق الصوفية ببنجلاديش، على مدار يومين كاملين، سلسلة بشرية اعتراضًا على هجوم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على الدين الإسلامى الحنيف ووصفه بالإرهاب والعنف، وكذلك الهجوم على رسول الإنسانية سيدنا محمد بن عبدالله، صلى الله عليه وسلم.وقال سيف الدين أحمد الحسنى، رئيس برلمان الصوفية العالمي ببنجلاديش، إن فرنسا أعلنت الحرب على المسلمين بإهانة رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يجب الاحتجاج على ذلك، وتوجيه الإدانة القوية على هذه الإهانة التي ترعاها الدولة الفرنسية، للنبي، صلى الله عليه وسلم، في فرنسا.وتابع "سيف الدين": إن أتباع الطرق الصوفية شاركوا في سلسلة بشرية نظمتها مؤسسة "أهل البيت والصوفية" ببنجلاديش، في نادي الرئيس الوطني بدكا، احتجاجا على الإهانة التي ترعاها الدولة الفرنسية للنبي الكريم.