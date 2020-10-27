محافظ أسيوط: خطوات جادة فى إنشاء مركز معلومات وشبكات المرافق

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللائحة الأساسية لمركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية والذي يعد مركزًا متخصصًا في رفع المرافق ووضعها في صورة خرائط مساحية دقيقة "رقمية وورقية" من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق.جاء ذلك خلال لقائه بالمهندسة رانيا مجدي مدير وحدة مركز المعلومات والمرافق الأساسية بالمحافظة.وقال المحافظ إنه تم اتخاذ خطوات جادة وسريعة في إنشاء مركز معلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية سيتم تنفيذها لإنشاء المركز المتكامل وتدعيمه بالعناصر البشرية والأجهزة الحديثة، وكذلك تخصيص مقر للمركز بمبنى حي غرب الجديد الجاري الانتهاء منه بمنطقة الخضرية.يهدف المركز، إلى تسجيل وتدقيق (خرائط أساسية) ومتابعة بيانات شبكات المرافق (كهرباء، وغاز طبيعي، وتليفونات، ومياه، صرف صحي) وذلك في النطاق الجغرافي للمحافظة مع التحديث المستمر لها باستخدام أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية، فضلًا عن التنسيق بين خطط أعمال مختلف الأجهزة والهيئات العاملة في مجال شبكات المرافق وإعداد مخطط عام للأعمال الانشائية والبنية الأساسية للمرافق على مستوى المحافظة وذلك للحد من أعمال الحفر العشوائي والحفاظ على المرافق تحت الأرض وإصدار تراخيص الحفر الفنية.وأضافت المهندسة رانيا مجدي أن إنشاء المركز يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة بطريقة سهلة وميسرة وفي حل أية مشكلات أو أزمات قد تطرأ وسرعة التعامل معها والسيطرة عليها والحد من مخاطرها، موضحًا أن مركز معلومات شبكات المرافق يساعد في إمداد مخططات المحافظة والمراكز والمكاتب الاستشارية والهندسية وهيئات المرافق والقيادات التنفيذية بالبيانات الدقيقة والمعلومات وخرائط مرافق فوق وتحت الأرض لمشروعات البنية الأساسية ومعاونة المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع بالمحافظة وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى عن طريق فرق ومجموعات العمل الميداني لافتة إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بهذا القطاع وإنشاء وتفعيل مركز متكامل لمعلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة.‪ ‬