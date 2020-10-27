«العدل» يتابع تجديد الحبس عن بعد واستعدادات لتطبيقه بسجن النساء

يواصل المستشار عمر مروان وزير العدل، مع مساعديه متابعة إجراءات تعميم مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد في باقي المحاكم على مستوى الجمهورية على مراحل.ويتابع مروان بصفة دورية إجراءات تجديد الحبس التي تم تطبيقها بين محكمة القاهرة الجديدة، وسجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين، وكذلك محكمة شمال القاهرة وبين سجني النهضة و15 مايو، ويسعى إلى تطبيقها الأسبوع القادم بسجن القناطر الخيرية للنساء.ويتم تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة، من خلال اتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون.وتعمل وزارة العدل على تعميم كافة التجربة خلال الفترة القادمة على جميع المحاكم والسجون، وتسعى إلى تعميمها الأسبوع القادم بمحكمة حلوان وجنوب القاهرة، وشرق وغرب الإسكندرية مع سجون برج العرب وكرموز وسجن إسكندرية وسجن دمنهور العمومي.