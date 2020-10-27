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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 27-10-2020 بالبنوك

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:18 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 27-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري لتنمية الصادرات، مقابل تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 27-10-2020 في البنوك المصرية
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد ليسجل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.59 جنيه وللبيع 51.57، وفي بنك عودة انخفض سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.58 جنيه وللبيع 51.64، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 48.49 جنيه وللبيع 51.53، وفي المصرف العربي سجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 18.87 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك المصري المركزي سجل للشراء 51.16 جنيه وللبيع 51.65، أما في بنك مصر فسجل للشراء 48.87 جنيه وللبيع 51.53.

أسعار الدينار الكويتي
وفي بنك بلوم استقر سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.56، وفي وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.57، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.57، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.64، كما استقر الدينار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.57، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41.

وفي المقابل ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 48.38 جنيه وللبيع 51.64، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47.

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