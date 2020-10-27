بيكاسو.. سيرة الفن والجنون التي ولدت قبل 139 عاما

للفن تاريخ طويل، وبيكاسو "بابلو رويز بيكاسو" المولد بمدينة مالقة الأسبانية 25 من أكتوبر عام 1881 يعد واحد من أبرز من ربطوا الفن بالجنون والعبقرية، هو القصة العالقة في تاريخ الفن بكل ما تحمله من تناقضات وغرائبية، يمكن النظر جيدا إلى سيرته عبر ما أنجزت للفن، عبر رسوماته أو منحوتاته، يبدو أنه الفنان الوحيد الذي جعل من لوحاته تمضي كحياته.هو لا يرسم الأشياء كما يراها، يرسمها كما يحسها كما يتلمسها ويعيشها ويشتبك معها، يكتب قصته عبر اللوحة، ويجعل منها أحد أبرز قصص الفن التي يمكن اختزالها في الحب والحياة بكل ما فيها من تناقضات الفرح والحزن، الجنون، العقل، كل ذلك نتلمسه عبر سيرة الفن والجنون سيرة بيكاسو، والتي لا شك في كونها سيرة منطقية إذا عرفنا أن الفن بالنسبة له هو معطي ونتيجة حتمية لما كان يعيشه.من يتتبع أعمال بيكاسو سيعرف أن ثمة فتنة ما لا تغادرها، فتنة السؤال عن ما وراء اللوحة الحكاية التي تحمل خطوطها المتداخلة والمنسابة، أصوات الحياة الأخرى.عن ذيوع صيته بكونه زير نساء، وعلاقة هذا بمنجزه تقول المترجمة والناقدة التشكيلية أثير محمد علي: كل ما أعتقده أن بيكاسو مبدع عبقري بكل معنى الكلمة.. حساس ومرهف لكل ما يدور ويحيط به، ومن جهتي لا أراه كما وصفه البعض، هو فنان حر طلق، ربما علاقتة مع "أولغا" لها دور والتي تزوجها وعاشا فترة لابأس بها.. ثم انفصلا، ورفضت هي الطلاق، وحينما توفيت كتب على قبرها زوجة بيكاسو، لا شك أنها قربته من المسرح، ورغم ذلك كان يكتشف مواضيعة بنفسه، يحاور الفنانين السابقين عليه في كثير من اللوحات.ولفتت أثير إلى أنه يمكن التأكيد أن أهم التيارات الفنية في القرن العشرين يتم العثور عليها في منجز بيكاسو، وبطبيعة الحال قبل البوب أرت، وعلي من يريد دراسة فن القرن العشرين وجدله الغني يمكنه الرجوع منجز بيكاسو، والذي مر بمراحل مختلفة شكلت انعطافات هامة في تاريخ الفن. مما أثر على مقاربة العمل الإبداعي والنقد الفني نفسه من انتمائه إلى الطليعة التاريخية التي عرفتها بارس بكل التمردات الجمالية فيها على الرسم الأكاديمي والانطباعي رغم التأثر به، من المؤثرات في فن بيكاسو نعثر على "انغر، سيزان، الغريكو" مروحة واسعة من الفنون التي أثرت به. وأعاد إبداعها وخلقها من جديد، بروحه المفردة.. فكانت رسوما لا مثيل لها.بالطبع مشاعره تجاه المرأة أمر أساسي، وفي معرض آخر سنة من حياته جاءت رسومه كلها بالأحبار وبعض منها بالفحم وعدد منها موقع في نفس اليوم، وفيها هاجس جنسي مباشر وعميق. لاشك في أن لوحات النساء اللاتي رسمهن خارقة في تاريخ الفن.في معرضه العام الفائت خصصه حفيدة لرسوم "أولغا" جدته، لا يمكن تصور القدرة الهائلة على رسم الجمال فنيا وبأساليب مختلفة، ما يدهش في الأمر أن المعرض كله مخصص لـ أولغا، قدمها بيكاسو كما أحب حتى في لحظات الامتعاض بينهما، وخلدها جماليا.. ثمة لوحات انتقم منها بالفن.. تجاوز.وبطبيعة الحال لم تكن أولغا هي الوحيدة في حياته والتى قدمها عبر لوحاته منهم فرانسوا جيلوت الفرنسية التي عاشت معه 10 سنوات أنجبت منه طفلين "كلود وبالوما" ثم طلقته لسلوكه، والموديل الشهيرة جاكلين لوك والتى قضت معه ما يقرب من الـ20عاما وغيرهم لعبوا دور مؤثر في حياته.عديدة هى الأعمال التى تناولت سيرة بيكاسو منها فيلم الأسباني "سرّ بيكاسو" للمخرج هنري كلوزوت الذي صدر عام 1956 يعطي صورة شاملة للمشاهدين عن كيفية تحويل الخطوط العشوائية إلى لوحات فنية غاية الجمال، وفيلم "النجاة من بيكاسو" للمخرج جيمس آيفري 1996 بطولة أنتوني هوبكنز، أما عن الكتب الأشهر التى تناولت حياة بيكاسو فيبقي كتاب "حياتي مع بيكاسو" تأليف فرانسواز جيلو وكارلتون ليك هو الكتاب الأشهر عن بيكاسو.في الختام رحيل بيكاسو جسديا لم يمنع أبدا من وجوده على رأس قائمة أهم فناني العالم، وأكثرهم جمالا وحضورا وتفردا بما أنجزه وقدمه للفن والذي رحل في اليوم الثامن من أبريل 1973 رحل عن دنيانا الفنان الإسباني العالمي بابلو بيكاسو.