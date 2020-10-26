انكسار ماسورة في «سكة الوايلي».. المحافظ ومدير الأمن بموقع الحادث
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:59 م
هدير مصطفيطباعة
نشرت أجهزة الأمن بالقاهرة رجال المرور بمحيط كسر كبير لماسورة مياه بشارع «سكة الوايلي» بمنطقة حدائق القبة لتنظيم حركة المرور.
تلقت غرفة عمليات النجدة في القاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود كسر في ماسورة مياه بشارع «سكة الوايلي» بحدائق القبة تسبب في غرق جزء كبير من الشارع وتوقف الحركة المرورية.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين كسر ماسورة مياه كبيرة، وتم نشر الناس المرور ويقوم رجال الأمن بتنظيم حركة السيارات بالشارع.
ومن جانبه تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، موقع كسر الماسورة للإشراف على أعمال الإصلاح من أجل عودة حركة المرور لطبيعتها.
تلقت غرفة عمليات النجدة في القاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود كسر في ماسورة مياه بشارع «سكة الوايلي» بحدائق القبة تسبب في غرق جزء كبير من الشارع وتوقف الحركة المرورية.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين كسر ماسورة مياه كبيرة، وتم نشر الناس المرور ويقوم رجال الأمن بتنظيم حركة السيارات بالشارع.
ومن جانبه تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، موقع كسر الماسورة للإشراف على أعمال الإصلاح من أجل عودة حركة المرور لطبيعتها.