انكسار ماسورة في «سكة الوايلي».. المحافظ ومدير الأمن بموقع الحادث

نشرت أجهزة الأمن بالقاهرة رجال المرور بمحيط كسر كبير لماسورة مياه بشارع «سكة الوايلي» بمنطقة حدائق القبة لتنظيم حركة المرور.تلقت غرفة عمليات النجدة في القاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود كسر في ماسورة مياه بشارع «سكة الوايلي» بحدائق القبة تسبب في غرق جزء كبير من الشارع وتوقف الحركة المرورية.وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين كسر ماسورة مياه كبيرة، وتم نشر الناس المرور ويقوم رجال الأمن بتنظيم حركة السيارات بالشارع.ومن جانبه تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، موقع كسر الماسورة للإشراف على أعمال الإصلاح من أجل عودة حركة المرور لطبيعتها.