«الحرية المصرى» يشارك بأسبوع المستثمر العالمى بدعوة من الرقابة المالية

أعلن حزب الحرية المصري، عن مشاركة أعضائه، فى الندوة التعريفية بالأدوات المالية غير المصرفية وكيفية التداول الآمن بالبورصة المصرية والتعريف بأهمية الاستدامة بأسبوع المستثمر العالمي، بدعوة من الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، المنظمة للندوة وذلك في يوم الأحد ١ نوفمبر ٢٠٢٠، من خلال تطبيق زووم.وقال محمود مصطفى، الأمين المساعد لأمانة شئون الاقتصاد والاستثمار، إنها تعد أولى جلسات التوعية فى مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية للتوعية (أسبوع المستثمر العالمي ٢٠٢٠) تحت رعاية المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال IOSCo.وأوضح أن هذه الندوة تمثل فيها الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الرابع على التوالى، وقد تم اختيار مصر من ضمن ١٠٠ دولة مشاركة فى تلك المبادرة العالمية لنشر الوعى الثقافى بالاستثمار وحماية المتعاملين في الأسواق المالية.