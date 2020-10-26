غادة عادل بفستان جريء على الريد كاربت بالجونة

خطفت الفنانة غادة عادل الأنظار خلال اليوم الرابع من مهرجان الجونة في دورته الرابعة، وذلك بسبب إطلالتها الجذابة.وتألقت غادة عادل بفستان أبيض بـ"كرانيش" فوق الركبة، ممسكة بشنطة صغيرة، وحذاء مرصع ببعض الإكسسوارات.وخَطفت غادة الأنظار على مدار الأيام الثلاثة لمهرجان الجونة، حيث أطلّت في اليوم الأول بفستان أحمر من الستان، واليوم الثانى بفستان أخضر، الأمر الذي أشاد به الحضور.وتعيش الفنانة غادة عادل حالة من النشاط السينمائى هذا العام، إذ تشارك فى العديد من الأفلام المنتظر طرحها فى دور العرض بعد عودة تشغيلها بكامل طاقتها الاستيعابية، حيث انتهت غادة من تصوير 3 أفلام جديدة وتستعد لأكثر من فيلم أيضًا خلال الفترة المقبلة، ليكون هذا العام هو عام السينما بالنسبة لغادة عادل.وانتهت غادة عادل مؤخرًا من تصوير دورها فى فيلم "قمر 14" الذي يعتمد على 5 حكايات مختلفة منفصلة بينهما رابط يجمعهم وكل حكاية بأبطال مختلفين، وتقوم غادة ببطولة الحكاية الأولى فى الفيلم ويشاركها البطولة خالد أنور ومحمد مهران وعارفة عبدالرسول والفيلم من تأليف محمود زهران وإخراج هادى الباجورى.