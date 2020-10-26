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سياسي

«شباب القادة» تكرم نائب وزير التعليم لمساهمته فى إنجاح «هى تقود»

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:06 م
تكرم نائب وزير التعليم
تكرم نائب وزير التعليم
محمد الشريف
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كرم أحمد فتحي، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، لدعمه ومساهمته في إنجاح الدفعة الأولى من فكرة برنامج "هي تقود" وتشجيع طالبات التعليم الفني على الابتكار.

وناقش فتحي، مع نائب وزير التربية والتعليم الفني، فكرة توسيع البرنامج ليشمل طالبات التعليم الفنى بصعيد مصر.

وأكد مؤسس برنامج "هي تقود"، أن الهدف من برنامج "هي تقود"، هو البحث عن قيادات شبابية داخل مدارس التعليم الفني، من خلال تقنيات إلكترونية، يتم من خلالها تحديد نقاط القوة والضعف لدى كل بنت، موضحًا أنه خص بالبرنامج مدارس التعليم الفني، نظرًا لأن ملف التعليم الفني، يعاني من بعض الإهمال، رغم الجهود المبذولة في المجتمع.

وأشار فتحي إلى أن الهدف الأساسي هو خلق قيادات وكوادر شبابية، وأن المشاريع السابقة استهدفت شباب الجامعات، ولفت إلى أن البرنامج يستهدف نقل الخبرة، من خلال عرض تجارب الشركات الكبرى، والاستفادة منها، في نقل الخبرات للفتيات.

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