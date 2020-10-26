إسرائيل تطلب وساطة مصر للتهدئة مع غزة

تداول الإعلام الإسرائيلي أنباء عن طلب إسرائيل من مصر التدخل لتهدئة التوتر مع غزة ومنع تصعيد جديد، وحسب التقارير، فإن وفدًا من كبار قادة حماس يصل القاهرة خلال الأيام المقبلة ليبحث مع المخابرات المصرية هدنة في قطاع غزة، وصفقة تبادل الأسرى.أشارت التقارير إلى أن وفد حركة حماس سيبحث عدة ملفات بشأن قطاع غزة مع المسئولين المصريين، حيث إنه من المقرر أن يأتي إلى القاهرة رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري على رأس الوفد، ويرافقه خليل الحية، وحسام بدران، وعزت الرشق، أعضاء المكتب السياسي للحركة، حيث تأخرت زيارة "العاروري" لمصر بسبب بفيروس كورونا.أفادت التقارير أنه على الرغم من تدخل قطر في التهدئة، فإن هناك رسائل أمنية اختصت بها إسرائيل القاهرة، كوسيط، في ملف التهدئة بقطاع غزة، حيث أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن الجانب الإسرائيلي أبلغ مصر بمعلومات استخباراتية بشأن تحركات للجناح العسكري للحركة "كتائب القسام"، بهدف إدخال نوعيات أسلحة متطورة إلى القطاع من شأنها تغيير ميزان القوة، كما تتضمن تحركات حماس إلى تطوير منظومة دفاع جوي، من شأنها تغيير الوضع في المواجهات المقبلة، وإعاقة الطلعات الجوية للطيران الإسرائيلي.