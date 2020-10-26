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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

يناقشه مسلسل «إلا أنا».. مشاهير تعرضوا للتنمر بسبب البهاق

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:17 م
إلا أنا
إلا أنا
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يُعرض حاليا مسلسل "إلا أنا" للفنانة الشابة جميلة عوض، والذى يناقش قضية البهاق الذى يغير من لون الوجه والجسد، وإصابة الشباب به.

وعن هذا المرض الذى يخجل الكثيرين منه، ويتسبب فى التنمر عليهم، يستعرض "الدستور" أبرز المشاهير الذين أصيبوا بهذا المرض.

رامى جمال
المطرب الشاب رامى جمال هو واحد ممن أصيبوا بهذا المرض، وكاد أن يتسبب فى أزمة نفسية للطرب الشاب لولا أنه قوبل بموجة دعم كبيرة من جمهوره وزملائه وأكدوا له إن صوته جميل وهو الأهم.
الأمر أعطى لرامي جمال دفعة كبيرة وجعله يستمر فى تقديم الألحان والغناء رغم تأكيده عن اعتزامه مع بداية إصابته بالتوقف عن الغناء والعمل الفنى.

مايكل جاكسون
من المعروف أن المغنى والراقص الأمريكى المعروف مايكل جاكسون قام بعدد كبير من عمليات التجميل من أجل تغيير ملامحه.
ولكن ما حدث من تغير لون بشرته ليس بسبب عمليات التجميل ولكن بسبب إصابته بالبهاق وهذا المرض النادر الذى اضطر بسببه جاكسون إلى تغير لون جلده كاملا، وتحدث جاكسون عن ذلك فى برنامج أوبرا فى 10 فبراير 1993، قائلًا: «لدي اضطراب فى الجلد يدمر تصبغ الجلد، وهذا شيء لا أستطيع معالجته»، ذهب جاكسون إلى أبعد الحدود لإخفاء هذا الاضطراب، بدأ من ارتدائه قفازًا حتى نهاية المطاف بتبيض جلده كاملا.

أميتاب باتشان
عانى نجم بوليوود العالمى أميتاب باتشان من مشاكل صحية متعددة منها السل والطحال وكذلك البهاق، ورغم أنه لم يكشف أبدًا عن إصابته بالبهاق إلا أن الأمر عرف من خلال الإعلام.

هولى مارى كومز
الممثلة الأمريكية هولى مارى كومز أصيبت بالبهاق فى يديها الاثنتين، ولهذا أصبحت من المدافعين فى حملات تقبل مصابى البهاق.

وينى هارلو
وينى هارلو عارضة أزياء أمريكية كانت مصابة بالبهاق، ولكنها تمكنت من استخدام هذا الأمر لصالحها لتصبح من أهم عارضى الأزياء ويستعان بها من قبل الكثير من شركات الأزياء العالمية.

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