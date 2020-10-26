شاهد.. «فاعل الخير» يوزع حلاوة المولد على أطفال الصم والبكم

أيام قليلة ويحل علينا المولد النبوي الشريف تلك الأيام المباركة التي تعد بمثابة فرحة للمسلمين حيث تتزين الشوارع بمظاهر الفرح، لكن هناك البعض ممَن يفتقدون بعض النعم باحثين عن قلب رحيم يطرق بابهم ليُشاركوه البهجة ويقضوا معه ساعات يتقاسموا فيها البسمة وهنا يظهر الخيّرون بمواقفهم.وقام محمد أبوالجدايل، صاحب المبادرة، المتبرع بعلب الحلوى وبعض المسئولين بتوزيع علب الحلوى على أطفال الصم والبكم بمدرسة الأمل مركز منيا القمح محافظة الشرقية.قال محمود الفرماوي، أحد المشاركين: "نحاول نضيف للأطفال بسمة جميلة في حياتهم ليشعروا بأنهم مثلنا وإدخال الفرحة قلوبهم ونحتفل معهم بمولد النبي عليه السلام، وللمرّة الثانية على التوالي المشاركة في توزيع الحلوى على أطفال الصم والبكم".وقالت منى سعيد، مديرة مدرسة، إنها سعيدة بفرحة الأطفال بالمولد النبوي، مطالبة المجتمع الخاص بوحدات سمع للأطفال لمساعدتهم على السمع والاهتمام بالأطفال ومعاملتهم أنهم فئة نافعة بالمجتمع.