«الصحة»: فحص 8.6 مليون سيدة ضمن «صحة المرأة» للكشف عن سرطان الثدى

كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن نتائج مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية تحت شعار "100 مليون صحة"، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من فحص 8.6 مليون سيدة منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو من العام الماضي.وأضاف مجاهد لـ"الدستور"، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتوفير كل سبل الدعم بما يضمن استمرار العمل بالمبادرة من خلال الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكل السيدات بالمجان، كما وجهت بتوفير خدمات الفحص للسيدات بالمراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، تسهيلًا على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية بما يضمن الاهتمام بالصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.وأضاف مجاهد، أن المبادرة تستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.وأكد أنه يتم العمل بالمبادرة من خلال 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 112 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، مشيرًا إلى إتاحة كل المعلومات الخاصة بمبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر"، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكل المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.وفي سياق متصل، أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن الزيارات الدورية للمتابعة والزيارة العارضة للسيدات المترددات على وحدات ومراكز المبادرة بلغت حوالى 800 ألف زيارة.وأضافت أنه تم إجراء أشعة لـ95046 امرأة، و4555 امرأة تم سحب عينة وعمل تحليل باثولوجي لهن و1973 حالة سرطان ثدي تم اكتشافها و1650 حالة تم البدء في علاجها منذ بدء المبادرة.يذكر أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http:www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.