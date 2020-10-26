رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: فحص 8.6 مليون سيدة ضمن «صحة المرأة» للكشف عن سرطان الثدى

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:51 م
مبادرة صحة المرأة
مبادرة صحة المرأة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن نتائج مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية تحت شعار "100 مليون صحة"، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من فحص 8.6 مليون سيدة منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو من العام الماضي.

وأضاف مجاهد لـ"الدستور"، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتوفير كل سبل الدعم بما يضمن استمرار العمل بالمبادرة من خلال الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكل السيدات بالمجان، كما وجهت بتوفير خدمات الفحص للسيدات بالمراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، تسهيلًا على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية بما يضمن الاهتمام بالصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

وأضاف مجاهد، أن المبادرة تستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وأكد أنه يتم العمل بالمبادرة من خلال 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 112 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، مشيرًا إلى إتاحة كل المعلومات الخاصة بمبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر"، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكل المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن الزيارات الدورية للمتابعة والزيارة العارضة للسيدات المترددات على وحدات ومراكز المبادرة بلغت حوالى 800 ألف زيارة.

وأضافت أنه تم إجراء أشعة لـ95046 امرأة، و4555 امرأة تم سحب عينة وعمل تحليل باثولوجي لهن و1973 حالة سرطان ثدي تم اكتشافها و1650 حالة تم البدء في علاجها منذ بدء المبادرة.

يذكر أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http:www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

موضوعات متعلقة

«رشوة في انتخابات القاهرة»؟ «الجزيرة» تسقط في فخ «الفبركة الغبية»

اعترافات شيريهان.. «حياتي تغيرت لوجود ابنتي وشعرت بالندم لهذا السبب»

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 26 - 10 - 2020

موعد إعادة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠

الصور

image description

جامعة أسيوط تحتل المركز الـ 23 إفريقيا في تصنيف «‪U.S.NEWS‬»

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

image description

فرز لجان انتخابات النواب بالعمرانية

image description

ريد كاربت الجونة: موضة وتقاليع غريبة

الأكثر قراءة

«القوى العاملة»: «المولد النبوى» إجازة بأجر للقطاع الخاص

رسميًا.. روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح «سبوتنيك-V» ضد كورونا

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقيده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

العلماء ينبهون لعلامة تحذير رئيسية رابعة لكورونا

يمكن أن تدمر صحتك.. مفاهيم خاطئة عن الأطعمة الغذائية

وصول اختبارات «المستضدات» لـ4 مطارات فرنسية للبدء في تطبيقها على الركاب

«السياسة الدولية» تحصل على المرتبة الثالثة عربيا في تخصص العلوم السياسية

أيام زمان

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

أسرار اللحظات الأخيرة في وفاة أم كلثوم.. خضعت لأول جراحة نقل صفائح دم

«صلاح ذو الفقار سيجعلني أما».. اعترافات شادية عن حلم الأمومة والإنجاب

سخر منها.. كيف اعترض يحيى شاهين على رفض تقبيله للفنانة ماجدة؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
القهر ضار جدًا بالصحة ويؤدى إلى الوفاة
عمرو خالد
مع كل نَفَس يخرج منك.. احمد الله المنعم
مؤمن المحمدي
الفناجيلى
ماجد حبته
ألمانيا والإرهاب.. سذاجة أم تواطؤ؟!
المزيد

الثقافة

«المكرمية».. ورشة عمل للسيدات في بيت السناري

لجنة الفرز في جائزة الشيخ زايد للكتاب تختتم جلساتها بعد تقييم 2349 ترشيحًا

فرقة المسرح الحديث تستعد لـ «أبي تحت الشجرة»

روحانيات للإنشاد فى ذكرى المولد النبوي بأوبرا القاهرة والإسكندرية