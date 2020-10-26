أمين «الشيوخ» يؤكد أهمية رسالة الإعلام لإبراز دور المجلس وجهوده

أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أهمية رسالة ودور الصحافة فيإعلام الرأي العام بجهود ونشاطات المجلس التى تستهدف إنجاز مهامه الواردة فى الدستور ليكون معبرا عن آمال وطموحات الشعب المصري.وشدد المستشار محمود عتمان، خلال لقائه صباح اليوم الاثنين، مع المحررين البرلمانيين على استعداد أمانة مجلس الشيوخ للتواصل الدائم مع الصحفيين والإعلاميين وتذليل كافة العقبات التى قد تطرأ وتسهيل واتاحة الأدوات اللازمة لتكون التغطية الصحفية معبرة عما يتم من عمل ونشاط داخل المجلس، مشيدا بالتغطية الصحفية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ التى خرجت بالشكل اللائق بالدولة المصرية وعراقة التاريخ البرلماني لها.ووعد أمين مجلس النواب بالعمل على تخصيص وتجهيز المركز الصحفى للشيوخ ليكون متاحا من خلاله التغطية الصحفية قبل موعد الجلسة القادمة لمجلس الشيوخ في ٢٩ نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للمجلس ستشرع في ترتيب ذلك فى أسرع وقت ممكن وبما يسهل مهمة المحررين البرلمانيين.