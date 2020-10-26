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الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أمين «الشيوخ» يؤكد أهمية رسالة الإعلام لإبراز دور المجلس وجهوده

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:36 م
المستشار محمود إسماعيل
المستشار محمود إسماعيل عتمان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أهمية رسالة ودور الصحافة في
إعلام الرأي العام بجهود ونشاطات المجلس التى تستهدف إنجاز مهامه الواردة فى الدستور ليكون معبرا عن آمال وطموحات الشعب المصري.

وشدد المستشار محمود عتمان، خلال لقائه صباح اليوم الاثنين، مع المحررين البرلمانيين على استعداد أمانة مجلس الشيوخ للتواصل الدائم مع الصحفيين والإعلاميين وتذليل كافة العقبات التى قد تطرأ وتسهيل واتاحة الأدوات اللازمة لتكون التغطية الصحفية معبرة عما يتم من عمل ونشاط داخل المجلس، مشيدا بالتغطية الصحفية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ التى خرجت بالشكل اللائق بالدولة المصرية وعراقة التاريخ البرلماني لها.

ووعد أمين مجلس النواب بالعمل على تخصيص وتجهيز المركز الصحفى للشيوخ ليكون متاحا من خلاله التغطية الصحفية قبل موعد الجلسة القادمة لمجلس الشيوخ في ٢٩ نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للمجلس ستشرع في ترتيب ذلك فى أسرع وقت ممكن وبما يسهل مهمة المحررين البرلمانيين.

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