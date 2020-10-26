12.8 % من السلع المستوردة «غذاء».. وانكماشها لـ4.7 مليار دولار

خطة طموحة تنفذها الدولة المصرية للتحول تدريجيًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية، لتنكمش إثر ذلك واردات مصر من السلع الغذائية إلى حدود 4.7 مليار دولار تمثل 12.8% من جملة واردات مصر خلال أول 7 أشهر من عام 2020، مقابل 7.9 مليار دولار تمثل 16.7% خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.وفي هذا الصدد، تشير أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن اللحوم المجمدة تأتي في صدارة السلع الغذائية الأكثر استيرادًا بقيمة 642.6 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 856.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 25% خلال عام.وجاءت في مرتبة لاحقة واردات الزيوت بقيمة 459.5 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 376.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة 21.9%، ثم واردات أكباد مجمدة بقيمة 202.9 مليون دولار مقابل 178.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.وبلغت واردات ألبان مركزة بقيمة 139.6 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 114.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة 21.7%، وسكر خام بقيمة 50.6 مليون دولار مقابل 15.1 مليون دولار.