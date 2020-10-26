ضبط عاطلين لسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالقاهرة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، اليوم الإثنين، القبض على عاطلين وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية أثناء بيعها بأحد المحلات.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بلاغا ضبط عاطلين لهم معلومات جنائية بحوزتهما 2 خاتم – 2 غويشة – حلق – 3 سلاسل أثناء قيامهما بعرض المشغولات الذهبية للبيع.واعترفا بأنها من متحصلات نشاطهم الإجرامي في مجال السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.