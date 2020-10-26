وفاة الرجل الثاني في نظام صدام.. من هو عزة الدوري؟

أعلنت وسائل إعلام عراقية، عن وفاة عزة الدوري، أحد أبرز رموز نظام الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين عن عمر يناهز 78 عاما.ونعى حزب البعث العراقي المحظور عبر حسابه الرسمي علي موقع "تويتر"، "الدوري" فمن هو الرجل الثاني في نظام صدام والذي كان يوصف بأنه ظله:- ولد عزة الدوري عام 1942.- شغل منصب الرئيس منذ تولي صدام الحكم عام 1979 حتى سقوط بغداد في يد القوات الأمريكية عام 2003.- تولي الدوري منصب أمين عام حزب البعث العراقي المحظور خلفا لصدام بعد إعدامه عام 2006، إلا أنه اختفى عن الأنظار خلال سنوات طويلة.- كان من بين قائمة المطلوبين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد دخولها العراق 2004، وسبقه صدام حسين ونجليه حيث جاء تسلسله رقم 6 على الرغم من قربه لصدام.-كان مريضا بسرطان الدم، وكانت كل التوقعات تشير إلى أنه إما أن يسلم نفسه أو يموت.- خلال 12 عاما حظي الدوري بأكبر عدد من إعلان حالات الوفاة أو القتل أو الاغتيال.-عام 2015، أثيرت أنباء عن مقتله خلال عملية استباقية نفذتها القوات العراقية بمنطقة حمرين بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، إلا أن السلطات العراقية لم تؤكد هويته بعد إعلانها عدم امتلاكها الحمض النووي الخاص به.