«الشويمي»: توقعات بزيادة حجم صادرات قطاع المقاولات لـ150 ملياردولار

قال السفير إبراهيم الشويمي، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، بأن قطاع المقاولات مصر باستطاعته يصل لمضاعفة حجم صادرات بقيمة 150 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.وأكد «الشويمي» في تصريحات لـ«الدستور»، ضرورة عمل كيان واحد لشركات المصرية التي تؤدي لزيادة الصادرات القطاع، بالإضافة إلى أن الكيان سيعمل على زيادة عدد الشركات المقاولات المصرية المنفذة للمشروعات المطروحة بالخارج.وأوضح «الأمين العام»، أن دور القطاع المصرفي للشركات المقاولات مهم للغاية ولابد من وضع استراتيجية لفتح فروع للبنوك المهتمة بشأن الإفريقي مقارنة بالدولة المنافسة مثل تركيا التي تحتل المركز الثاني كأكبر دولة تصديرية لقطاع المقاولات فى إفريقيا والشرق الأوسط، فلديها 152 شركة تنفيذ مشروعات حول بقيمة 216 مليار دولار.