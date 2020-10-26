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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تركيا تواصل تدريب الصوماليين على الأنشطة القتالية لدعم الإرهاب

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:45 م
تدريب الصوماليين
تدريب الصوماليين
منار أحمد
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قالت وكالة EHA الإخبارية التركية إن الجيش التركي يواصل تدريب الصوماليين على الأنشطة القتالية، بعد أن مدهم بالأسلحة والمعدات العسكرية، رغم الاتهامات التي تلاحق أنقرة بسبب إرسالها المرتزقة الصوماليين في حربها ضد الجيش الوطني الليبي.

وتعتبر تركيا الجيش الصومالي ضامنًا لوجودها في الدولة الإفريقية، وتواصل مساعدتها من خلال التبرع بالمعدات العسكرية وتدريب أفراد الجيش، ويتماشى الفساد جنبًا إلى جنب مع الوجود التركي في الصومال في المنطقة وفقا لموقع "تركيا الآن".

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