عبدالمحسن سلامة: مصر تحتاج ثورة تنوير والرئيس يقوم بجهود كبيرة في البناء

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، إن الصحافة والإعلام أداتان مهمتان، ويجب الحرص على دعمهما لأنهما أداة تنوير.وأكد، خلال مؤتمر لكبار الصحفيين والإعلاميين في المجلس الأعلى للإعلام، أنه لا بد من دعم المهنة لأنها مقدسة، والأهرام هي المؤسسة الأكثر توزيعا والأكثر تأثيرا، ونأمل في نسخة دولية مدعومة بشكل أكبر من الدولة.وشدد: "مصر تحتاج ثورة تنوير، والرئيس يقوم بجهود كبيرة في البناء، ويجب أن يصحب ذلك إعلاما قويا يقوم بالتنوير".فيما أشارت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصري، إلى أنه "لا يجب التفرقة بين الإعلام الحكومي والقنوات الخاصة، وأعدكم بإكمال المشوار وإيصال رسالة الدعم الواجبة لجهود الدولة".وتابعت: أبناء ماسبيرو لن يتنازلوا عن دعم الوطن والقضية.