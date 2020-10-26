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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

وزير الأوقاف يغادر الخرطوم بعد مشاركته فى مؤتمر «الإسلام والتجديد»

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:59 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
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غادر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، السودان، فجر اليوم الإثنين، بعد مشاركته في مؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر".
وكان في وداع الدكتور محمد مختار جمعة، في مطار الخرطوم الدولي، وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، ونائب السفير المصري في السودان المستشار نادر زكي.

وألقى وزير الأوقاف كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر، وقدم ورقة علمية في جلساته تحت عنوان "حتمية التجديد"، كما شارك في الجلسة الختامية للمؤتمر، الذي عُقد على مدى يومين، تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، وإشراف وزير الأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، وحظيت مشاركة الدكتور محمد مختار جمعة في المؤتمر بإشادات كبار المسئولين السودانيين.

والتقى وزير الأوقاف في السودان كلًا من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضو مجلس السيادة الدكتور صديق تاور، ووزير الأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان الدكتور عبد الرحيم آدم محمد، وقيادات المجلس، لبحث سبل التعاون الثنائي بين مصر والسودان، فيما يخص المجال الدعوي والفقهي.

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