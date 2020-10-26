المعارضة البيلاروسية تدعو لإضراب عام لزيادة الضغط على الرئيس

دعت الحركة الديمقراطية في بيلاروس إلى إضراب عام في جميع أنحاء البلاد اليوم الاثنين لزيادة الضغط على الرئيس السلطوي ألكسندر لوكاشينكو لدفعه للتنحي.وحثت سفيتلانا تيخانوفسكايا المعارضة الرئيسية للرئيس لوكاشينكو، في دعوة للإضراب من منفاها في ليتوانيا المجاورة، الناس على التفكير فيمستقبل أطفالهم والقتال من أجل العيش في حرية.وأكدت المرأة البالغة من العمر 38 عامًا أنها تتفهم خوف الناس على وظائفهم، لذلك حثتهم على البقاء في المنزل بدلًا من ذلك. وأضافت أن الكفاح ضد لوكاشينكو يحتاج إلى القوة والمثابرة.ومنذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 9 أغسطس الماضي شهدت البلاد احتجاجات متكررة لأن لوكاشينكو، بعد 26 عامًا في السلطة، تم إعلان فوزه مرة أخرى بأكثر من 80 بالمئة من الأصوات.وتزعم الحركة الديمقراطية أن تيخانوفسكايا كانت الفائز الحقيقي. ويدعم الاتحاد الأوروبي معارضي لوكاشينكو ولم يعد يعترف بالحاكم القديم كرئيس، في الوقت الذي يتلقى فيه لوكاشينكو 66 عاما الدعم من روسيا.