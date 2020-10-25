بعد انتهاء المرحلة الأولى.. إجراءات فرز أصوات الناخبين حتى إعلان النتيجة

انتهت منذ قليل الجولة الأولى من الاقتراع على المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2020، وبدء في أعقابها مباشرة فرز أصوات الناخبين داخل كل لجنة من اللجان الانتخابية بدوائر المحافظات التي تشملها تلك المرحلة.وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" الإجراءات التي يتم اتخاذها داخل اللجان لفرز الأصوات الانتخابية، وفقًا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية.• أماكن فرز الأصواتيقضي القانون بإجراء الفرز داخل اللجان الفرعية بحضور وكلاء المرشحين ومندوبي وسائل الإعلام وممثلي المجتمع المدني الذين تحددهم الهيئة الوطنية وتصرح لهم بمتابعة الاقتراع والفرز.وفي حال اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقر اللجنة الفرعية، يصدر رئيس اللجنة العامة قرارًا بنقلها إلى حدى اللجان الفرعية الأخرى أو إلى اللجنة العامة بعد التنسيق مع الهيئة.ويجري الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، وإذا كان لديه ما يمنعه، يحدد رئيس اللجنة العامة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين.• إجراءات تجميع أصوات القائمة والفردي داخل اللجنة الفرعيةتتولى اللجنة الفرعية فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن بطاقات القائمة، ويحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها، يتضمن الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على إجراءات الفرز ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة، وعدد من أدلوا بأصواتهم، والأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، ثم يحرر كشف بهذه الأعداد يسلم نسخة منه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم.وعقب الانتهاء من هذه الإجراءات يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب أوراق اللجنة إلى رئيس اللجنة العامة.• تجميع الأصوات في اللجنة العامةتقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات المسلمة لها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمترشحين أو وكلائهم إبداء الاعتراض أمام اللجنة العامة على صحة الاقتراع أو الفرز، فيما تفصل اللجنة في تلك الاعتراضات بعد مناولة سرية بين أعضائها، وتصدر قرارتها بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنًا.• إجراءات تجميع أصوات القائمة والفردي داخل اللجنة العامةيحرر أمين اللجنة العامة محضرًا مستقلًا للأصوات التي حصل عليها المرشحين بالنظام الفردي، وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، ثم يحرر محضر فرز مجمع من نسختين مثبتًا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز والتجميع أمام اللجنة العامة، وقرارات بشأن الاعتراضات وأسبابها.وفي أعقاب ذلك أعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة العامة، وعدد من أدلوا بأصواتهم، والأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، ثم يحرر كشف بهذه الأعداد يسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم.وبعد انتهاء الإجراءات داخل اللجنة العامة يتم إرسال سائر الأوراق الخاصة بعمليات الفرز التي جرت بها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وتحفظ نسخة من محضر الفرز في اللجنة العامة.يشار إلى أن عملية الانتخابات في المرحلة الأولى جرت في دوائر 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.