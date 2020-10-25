الجيش الليبي يؤكد التزامه باتفاق جنيف ويتهم الإخوان برفضه

قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، إنهم ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار فيما يرفض مجلس الدولة الاستشاري في طرابلس الاتفاق بشكل ضمني بسبب تمسكه بالاتفاقيات العسكرية مع تركيا.وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أن الأمم المتحدة تدعم خروج المرتزقة والأتراك من ليبيا، كما أن الأمم المتحدة تعرف أن فريق الإخوان في حكومة الوفاق يرفض الحل السلمي للأزمة في ليبيا وذلك وفق قناة "الحدث".وأعلن مجلس الدولة الاستشاري في وقت سابق اليوم الترحيب باتفاق وقف النار وعودة الرحلات الجوية الداخلية ورفع القوة القاهرة عن حقول وموانئ نفطية، إلا أنه قال إن الاتفاق لا يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق من اتفاقات مع تركيا.ونص اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الذي توصل إليه ممثلي الجيش وحكومة الوفاق ضمن لجنة "5+5" على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا خلال 90 يوما من توقيع الاتفاق وتجميد أي اتفاقيات عسكرية وقعت مع دول أجنبية.