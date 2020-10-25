البعثة المصرية الأوروبية تنهي أعمال اليوم الثاني للانتخابات

استكملت البعثة المصرية الأوروبية المشتركة مهام عملها في متابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني للتصويت من انتخابات المرحلة الأولى.وانطلق أعضاء البعثة صباح الأحد، لعدة لجان انتخابية متفرقة للوقوف على سير العملية الانتخابية في ثاني أيامها.وحددت البعثة محافظات الجيزة والإسكندرية وبني سويف في إطار أعمال التحالف المصري الأوروبي المهتم بمتابعة الاستحقاق النيابي في مصر لما يمثله من أهمية على الصعيد الدولي، وفي ضوء القوانين المصرية المنظمة للعملية الانتخابية والتزامًا بالمعايير الدولية، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة الوطنية للانتخابات.وشكلت البعثة 3 فرق ميدانية لمحافظات الجيزة وبني سويف والإسكندرية للوقوف على رصد ومتابعة سير الانتخاب، وزار أعضاء البعثة 52 مقر انتخابي 20 بمحافظة الجيزة و12 بمحافظة بني سويف و20 بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد سلوك الناخبين والقائمين على الانتخاب.محافظة بني سويفتبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة بني سويف قرابة الـ3 ملايين صوت انتخابي، حيث يبلغ العدد الإجمالي لمن لهم حق الانتخاب 2 مليون و883 ألفًا و354 ناخبًا.وفي بني سويف، يتنافس 91 مرشحًا على المقاعد الفردية الثمانية المخصصة للمحافظة في دوائرها الأربع، موزعين على 692 لجنة فرعية على مستوى المحافظة داخل 481 مقرا انتخابيًا، كما تشارك المحافظة في قائمة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومخصص لها 8 مقاعد من إجمالي 42 مقعدًا للقائمة بأكملها، يتنافس عليهم قائمتان انتخابيتان.تضم بنى سويف 4 دوائر انتخابية وهى:الدائرة الأولى لجنة بمقر مركز شباب بنى سويف الجديدة شرق النيل 434 ألفا و970 ناخبًا ومخصصًا لها مقعدان ويتنافس عليهما 24 مرشحًا.الدائرة الثانية تضم مركزي ناصر والواسطى، ومخصص لها مقعدان ويتنافس عليهما 32 مرشحا، والدائرة الثالثة بمقر مركز شباب اهناسيا، ومخصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 7 مرشحين، والدائرة الرابعة ومقرها مركز شباب مدينة ببا ومخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليه 28 مرشحًا.محافظة الجيزةتبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الجيزة 5 ملايين و690 ألف صوت انتخابي في 1160 لجنة انتخابية فرعية، وتشمل 12 دائرة انتخابية جُهز لها 480 مدرسة كمقار انتخابية، مخصص لها 25 مقعدًا بالنظام الفردي و23 مقعدًا في نظام القائمة.كما تشارك محافظة الجيزة في قائمة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومخصص لها 23 مقعدا من إجمالي 42 مقعدا للقائمة بأكملها، يتنافس عليهم قائمتان انتخابيتان، بينما يتنافس على المقاعد الفردية المخصص لها 12 دائرة انتخابية، 317 مرشحا يمثلون 36 حزبا سياسيا والمستقلين.محافظة الإسكندريةتبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الإسكندرية 4 ملايين و67 ألفا و901 أصوات انتخابية، جُهز لهم 1160 لجنة فرعية، ويتنافس في الاسكندرية 221 مرشحًا منهم 173 مستقل 48 مرشح حزبي، على 16 مقعدا في 6 دوائر انتخابية.الدائرة الأولى "المنتزه" مخصص لها 4 مقاعد، وتشهد تنافس 69 مرشحًا.الدائرة الثانية الرمل مخصص لها 3 مقاعد، وتشهد تنافس 39 مرشحاالدائرة الثالثة سيدي جابر مخصص لها مقعدين، وتشهد تنافس 26 مرشحاالدائرة الرابعة محرم بك مخصص لها مقعدين، وتشهد تنافس 28 مرشحاالدائرة الخامسة العطارين مخصص لها مقعد واحد، وتشهد تنافس 10 مرشحينالدائرة السادسة الدخيلة مخصص لها 4 مقاعد وتشهد تنافس 43 مرشحا.وتشهد محافظة الإسكندرية النسبة الأكبر من ترشح السيدات، حيث يخوض 32 سيدة ماراثون الانتخابات في الـ 6 دوائر.ويخوض 12 سيدة المنافسة في دائرة المنتزه وحدها، و7 بدائرة الدخيلة، و6 بدائرة الرمل، كما تشارك محافظة الإسكندرية في قائمة قطاع غرب الدلتا ومخصص لها 18 مقعدًا من إجمالي 42 مقعدًا للقائمة بأكملها، يتنافس عليهم قائمتان انتخابيتان.ملاحظات البعثة المصرية الأوروبية على ثاني يوم انتخابات:ضعف الإقبال في فترة الصباح، مقارنة بالفترة المسائية وقبل غلق باب الاقتراع بساعات.كثافة التصويت من قبل كبار السن بعكس اليوم الأول الذي شهد إقبالا شبابيا على الانتخابات.استمرار تصدر السيدات للمشهد الانتخابي وخاصة في لجان محافظة الإسكندرية.محاولة أنصار المرشحين كسر الصمت الدعائي والتأثير على الناخبين بتوزيع صور مرشحيهم.حيادية الأجهزة التنفيذية المنوط بها تأمين اللجان الانتخابية.تضم المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، 14 محافظة وهى:الجيزة وبني سويف والفيوم والبحيرة وأسيوط ومطروح والمنيا والوادي الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية، سوهاج وقنا والأقصر وأسوان.وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 10 آلاف و240 لجنة انتخابية فرعية، فيما يحق لـ33 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في يومي الاقتراع.يتنافس في المرحلة الأولى من الانتخابات 1879 مرشحا في 143 دائرة انتخابية موزعة على 14 محافظة، لاختيار 284 نائبا، 25% منهم مخصص للمرأة.تضم انتخابات القوائم المغلقة المطلقة للمرحلة الأولى قطاعين:الأول قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد يمثل بـ100 مقعد يتنافس عليها 200 مرشح، عبر قائمتين انتخابيتين.الثاني قطاع غرب الدلتا يمثل بـ42 مقعدا يتنافس عليهم 84 مرشحا عبر قائمتين.