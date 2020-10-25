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سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تصدر تقريرها الأول عن اليوم الثاني للانتخابات

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:53 م
الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية
إسلام نصير - محمد الشريف
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بدأت غرفة العمليات المركزية بتنسيقيّة شباب الأحزاب والسياسيين أعمالها في التاسعة صباحًا مع بدء فتح اللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى الـ14.

وواصل متابعو التنسيقية جوالتهم في اليوم الثاني للتصويت منذ الصباح مع فتح اللجان في كل محافظات المرحلة الأولى حيث لدى التنسيقية 1500 متابع حاصلين على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الغرفة انتظام سير العملية الانتخابية وبداية اللجان الانتخابية في موعدها المحدد، مطابقة تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وأكد متابعونا أن العملية الانتخابية دون مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

ورصد المتابعين بعض المخالفات أمام بعض اللجان الانتخابية كان معظمها متعلق بكسر بعض المرشحين للصمت الانتخابي عبر توزيع دعاية انتخابية خارج اللجان الانتخابية، وأكد متابعونا بمختلف المحافظات الـ14 التي تجري بها الجولة الأولى أنه لا يوجد دعاية انتخابية أو مخالفات انتخابية داخل اللجان، مشيدين بتطبيق القضاة رؤساء اللجان قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وتعاونهم وتسهيلهم لمهمة المتابعين، ما يحافظ على نزاهة العملية الانتخابية وفقا للمعايير الدولية وقرارات الوطنية للانتخابات.

ونعرض فيما يلي أمثلة لبعض اللجان التي زارها متابعونا:

أولا: محافظة الجيزة
منطقة العجوزة
مدرسة الجيزة الثانوية رقم اللجان الفرعية 127، 128، 129، 130
فتحت اللجنة في التاسعة صباحًا، وأكد متابعونا تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، ويدلي الناخب بصوته خلف ساتر قانوني ولا يوجد مخالفات انتخابية داخل اللجنة، لكن رصد متابعونا دعاية انتخابية خارج اللجنة، ما يعد كسرًا للصمت الانتخابي وأكد متابعونا انتظام سير التصويت بكثافة متوسطة في ساعات الصباح وبدأت تتزايد مع مرور الوقت.

منطقة الجيزة {قسم الجيزة}
مدرسة سعد زغلول لجان فرعية 31، 32، 33

فتحت اللجنة في موعدها الساعه 9 صباحا وتلاحظ سير العملية الانتخابية بانتظام وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا دون مخالفة انتخابية خارج اللجان أو داخلها ويدلي الناخب بصوته خلف ساتر قانوني طبقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ثانيا: الفيوم
دائرة مركز وبندر الفيوم. مدرسة الفيوم الحديثة الإعدادية بنين.

لجان فرعية 143، 144،145، 146
افتتحت اللجان عملها التاسعة صباحًا وتطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يدلي الناخب بصوته خلف ساتر قانوني دون دعاية انتخابية أو مخالفات انتخابية داخل اللجان أو خارجها.

ثالثًا: محافظة أسوان
منطقه إدفو
لجان فرعية رقم 43، 44

افتتحت اللجان عملها في التاسعة صباحًا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويدلي الناخب بصوته خلف ساتر قانوني، ولا يوجد دعاية انتخابية داخل اللجان أو خارجها وتطبق اللجان كافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

رابعًا: محافظة الأقصر
دائرة إسنا اللجان الفرعية 78،79

مدرسه الخلفاء الراشدين الابتدائية بدأت اللجنة عملها في التاسعة صباحًا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات دون مخالفات انتخابية خارج اللجان أو خارجها وتلاحظ لدى متابعينا كثافة التصويت منذ الصباح الباكر بهذه اللجان.

خامسًا: المنيا
مركز مغاغة مدرسة بني واللمس الابتدائية لجان 80،81

بدأت اللجنة في موعدها 9 صباحًا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتلاحظ وجود دعاية انتخابية داخل اللجان، ما يعد كسرًا للصمت الانتخابي.

سادسًا: محافظة بني سويف
مركز ببا مدرسة بني ماضي. لجان 27، 28

بدأت اللجنة عملها في التاسعة صباحًا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات الوطنية للانتخابات دون أية مخالفات انتخابية خارج اللجان أو داخلها.

كما تواصلت غرفة العمليات المركزية مع غرف العمليات المناظرة في منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأكدوا انتظام العملية الانتخابية وأن المخالفات التي رصدوها تمثلت في كسر بعض المرشحين للصمت الانتخابي خارج بعض اللجان دون أن يؤثر ذلك على سير ونزاهة العملية الانتخابية.

وتستمر غرفه العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في متابعة سير العملية الانتخابية على مدار اليوم الثاني للمرحلة الأولى وتصدر تقاريرها لاحقًا.

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