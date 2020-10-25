التحقيق في إطلاق موظف النار على 4 بالساحل

تستكمل نيابة الساحل الجزئية، التحقيقات في مشاجرة موظف مع آخرين، وتبين من التقرير المبدئي للمصابين إصابة الأول بطلق ناري في الكتف والثاني بطلق ناري بالرأس والثالث بطلق ناري في القدم، وتم نقل الرابع لمستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.وكانت النيابة قررت حبس الموظف المتهم بالتشاجر، 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعلمت عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص مصابين بالمشاجرة، تمهيدا للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.تلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من الأهالى بوجود إطلاق نار وعدد من المصابين بمحيط أحد المقاهى، وتبين قيام أحد الاشخاص باطلاق النار على 4 أشخاص من سلاح نارى.وإصابة المجني عليهم فى مناطق متفرقة من أجسادهم، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.