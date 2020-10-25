«روافد» تصدر كتاب «جوائح العقل» لمحمود الصديقى

صدر حديثًا عن دار روافد للنشر والتوزيع٬ كتاب «جوائح العقل» من تأليف محمود عبد اللطيف الصديقي، ويتحدث الكاتب فيه عن أفكار فلسفية واجتماعية، لمحاولة إيقاظ العقل المجتمعي وحثه على التفكير في ما يدور حوله من مشكلات، وبحث كيفية الخروج منها، وهو محاولة أيضًا للتخلص من قيود الماضي على مستوى الفكر والتقاليد وقيود الحاضر بين ما هو مفروض بشكل سلطوي وما فرضناه على أنفسنا.ويقول الكاتب: «عندما تشح الأمطار عن الأرض، ويخفت ضوء الشمس تُصبح الأرض مُظلمة وقاحلة، لا تصلح للزراعة ولا للعيش فيها، وتكون أرضًا مهجورة لا يسكُنها أحد ولا يطمع فيها أحد، أرض مُنفردة بذاتها عار على الكوكب لا يرغب أحد فيها، كذلك العقل عندما ينقطع عنه التفكير والمؤن يأخذ طريقه إلى الموت البطيء، فلا قيمة له في هذه الحياة التي نعيشها».ويضيف: «لعلي أرى الشك والتشكيك من أهم وأعظم الصفات التي يتمتع بها العقل النشط، فالشك هو وقود العقل وغذاؤه الذي يعيش عليه في مراحل حياته، وهو الأساس الذي يبني عليه مراحل الصعود الفكري، فهو مصنع الإنتاج المعرفي».