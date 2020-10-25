الليلة.. وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الثالثة عشر لمهرجان الحرف التراثية

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة يرافقها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية٬ في السادسة مساء اليوم الأحد٬ فعاليات الدورة الثالثة عشر لمهرجان الحرف التراثية وذلك بمركز سينما الجزيرة بأرض الأوبرا، ويتضمن حفل الأفتتاح عرضًا للأزياء التراثية حوالي ٢٥ قطعة من إنتاج الفن والحياة.وتم إهداء هذه الدورة لاسم الفنان الناقد الدكتور عبدالقادر مختار، باعتباره من الرموز المساهمين في الحفاظ على التراث والهوية المصرية.ويأتي المهرجان في إطار اهتمام وزارة الثقافة بتنمية وتطوير مجال الحرف التراثية وما قد يرتبط بها من َمجالات فرعية، رهو جزء لا يتجزأ من الاهتمام بهويتنا الوطنية.يُعد مهرجان الحرف التراثية حدثًا سنويًا يهدف إلى التعريف بالحرف التقليدية التراثية ويُجسد الحرص على حماية إرث الأجداد في هذا المجال وتعزيز وعي الأجيال المقبلة بقيمته.ويقدم المهرجان كل عام برنامجًا متكاملًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية محفزًا على تطوير منتجات الحرف بما يتلاءم مع المفاهيم والمتطلبات العصرية الحديثة مما يضمن استدامتها وجذب الأجيال الحالية والقادمة على تعلمها وممارستها.