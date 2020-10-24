النبيتي يجمع بين أحمد فراج وخطيبته (صور)

جمع اللون النبيتي الغامق بين أحدث ثنائي في الوسط الفني خلال إطلالتهما في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٠.خطف الممثل المتألق محمد فراج الأنظار ببدلة كاملة باللون الأحمر الغامق، وخطيبته بسنت شوقي التي تألقت بفستان ماكس مرميد باللون البيج مزين بنقوش الأزها بنفس درجة بدلة فراج فبدا كلاهما منسجمان تماما.واصطحب فراج خطيبته بسنت، على السجادة الحمراء فى حفل الافتتاح مساء أمس الجمعة، وفى باقى العروض الفنية.كما أنهما من الثنائيات التي تحرص على مشاركة متابعيهما بصور ترصد لحظات تجمعهما سويا ونشرها على السوشيال ميديا منذ فترة.وعاش محمد فراج وخطيبته بسنت شوقى قصة حب طويلة تصل مدتها إلى 5 سنوات كاملة، ولكن تأخرت خطوة الخطوبة التى تمت فى ٢٠١٩ وأعلنا عنها فى مهرجان الجونة بالعام نفسه.وكانت فعاليات مهرجان الجونة انطلقت مساء أمس الجمعة، تحت شعار «الإنسان والحلم» وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.